Póvoa de Lanhoso recebe campeonatos do mundo de culturismo

Nos próximos dias 17, 18 e 19, a Póvoa de Lanhoso será a capital mundial do Culturismo ao receber cerca de 250 atletas provenientes de diversos continentes, que participam em diferentes competições, que vão determinar Campeões do Mundo.

Para o Vereador do Turismo e do Desporto da Câmara Municipal, Ricardo Alves, esta “é mais uma oportunidade para dar a conhecer o concelho e levar mais longe o nome da Póvoa de Lanhoso”, ao mesmo tempo que se espera “um retorno para a economia local, em particular para a restauração e alojamento”.

Para além dos atletas, a Póvoa de Lanhoso prepara-se para acolher centenas de pessoas, de entre equipas, apoiantes e público em geral, o que fará do concelho Povoense um ponto de passagem obrigatório para amantes da modalidade, já que toda a comunidade está convidada a assistir.

A organização está a cargo da IFBB Portugal, federação com utilidade pública sem fins lucrativos, sediada em Ferreiros, na Póvoa de Lanhoso, em parceria com a IFBB – internacional federation of body building.

O evento realiza-se no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária. O programa destina o dia 17 de novembro, sexta-feira, à realização de pesagens e ao registo dos/as atletas internacionais.

Já no dia 18, sábado, entre as 9h00 e as 19h00, realiza-se a Diamond Cup, uma prova internacional amadora em que os vencedores podem ganhar acesso a profissionais. Entre as 10h00 e as 22h00, decorre o Campeonato Profissional de Men Phisique, o Campeonato do Mundo de Bodybuiding até 95 kg e o Campeonato do Mundo de Wellness. Daqui serão nomeados os Campeões do Mundo de 2023. Esta prova conta com um prize money de 21 mil euros. A abertura da prova contará com o mágico Sereno e o encerramento com o DJ Luís Marinho.

No dia 19, domingo, realiza-se a prova internacional José Monteiro Cup, que é uma homenagem ao falecido presidente José Monteiro. É uma prova internacional com acesso a profissionais.

São esperados na Póvoa de Lanhoso 200 atletas amadores e 50 atletas profissionais de todo mundo, nomeadamente do Japão, Lituânia, da Islândia, da Irlanda, da Suíça, da França, de Angola, de Moçambique, da Macedónia e da Arábia Saudita.