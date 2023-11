“Papas de sarrabulho e rojões” à mesa na Póvoa de Lanhoso

As papas de sarrabulho e rojões vão estar em destaque na Póvoa de Lanhoso nos dias 25 e 26 de novembro, na última edição deste ano da iniciativa Fins-de-Semana Gastronómicos. “Sente-se à mesa com a gente” e, nestes dois dias, experimente este prato típico num dos vinte restaurantes povoenses que aderiram à iniciativa e confecionam esta iguaria que faz as delícias dos apreciadores da cozinha minhota.

No âmbito desta atividade dinamizada pela autarquia, os clientes dos restaurantes aderentes receberão entradas gratuitas para a Torre de Menagem do Castelo de Lanhoso e um cupão que os habilita ao sorteio de um coração de filigrana certificada de Portugal, produzido pelos filigraneiros locais.

Os visitantes que optarem por ficar alojados no concelho poderão, ainda, usufruir de um desconto de 10% em todos os alojamentos turísticos associados a esta iniciativa.

Os objetivos principais a que se propõem os Fins-de-Semana Gastronómicos são a divulgação e potenciação do que de melhor existe na Póvoa de Lanhoso a este nível. Contribuir para robustecer o setor da restauração e da economia local são as pretensões do executivo, envolvendo todos os parceiros que aceitaram o desafio de participar e de trabalhar conjuntamente para tal e, paralelamente, para solidificar as raízes e ancestralidade das tradições povoenses.

As papas de sarrabulho e rojões são tradicionalmente servidas no inverno, aquando da matança do porco e são um prato feito à base de carnes desfiadas (vaca, porco e galinha), sangue de porco e miolo de pão de trigo. As papas de sarrabulho servem de acompanhamento aos rojões de porco frito com batata e morcela (sangue de porco cozido).